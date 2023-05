De espaldas y en bikini, reflexionó sobre el dinero: “La abundancia soy yo”

Espectáculos Ivana nadal beboteó en bikini frente al mar y dejó una profunda reflexión

Ivana Nadal sisguemostrándose disfrutando de la playa y el mar de Tulum, en México. La conductora y modelo se fotografió con una sensual bikini negra en varias poses mostrando que sus atributos se mantienen intactos.Y continuó: “pero todavía no recordaba lo mejor. Hoy sé que la abundancia soy yo. Sé que merezco absolutamente todo y que a través de mi confianza, voluntad y amor, obtengo el dinero que me permite tener libertad y vivir la vida que elijo, siempre sabiendo que si no ejecuto movimientos fuera de la estructura, jamás voy a crear nada nuevo”.“Siempre voy a querer algo nuevo, para seguir mi expansión. Así como yo puedo, vos también. Pero si vos no lo crees, eso jamás te va a suceder. El dinero es energía. Ni más, ni menos. La forma en la que te relaciones con esa energía, va a ser la realidad que vas a experimentar con la misma. Permitite la abundancia. Deja de relacionar al dinero con algo sucio, oscuro de lo cual no te sentís identificado porque así, jamás vas a dejar que esa energía entre realmente a tu vida. Vos sos tu propio límite”, cerró.