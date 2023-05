Cumplió 43 años y dejó demostrado que está “más guapa que nunca”

Sabrina Rojas se separó de Luis "El Tucu" López, luego de que saliera a la luz un supuesto affaire del locutor con una joven en un boliche de Córdoba. Damaris Cané contó detalles del encuentro en Zebra y la actriz se sintió muy descuidada por su pareja.Si bien él aseguró que sólo estuvieron charlando en el boliche y que no pasó a mayores el encuentro, a Sabrina no le gustó nada y decidió dar por finalizada la relación que tenía desde hace más de un año y medio con el locutor.Durante el fin de semana la actriz cumplió 43 años y dejó demostrado que su belleza sigue intacta. Asimismo, junto a una sensual imagen dejó una reflexión.“Cumplo hermosos 43 años. Recuerdo cuando tenía 25, 30 y me decían que a partir de los 40 se venía la mejor etapa. También veía en las revistas mujeres de 40 y pico diciendo, me siento mejor que nunca. Y la verdad hace tres años transito esta década y entiendo y vivo el por qué me dicen estas cosas”, comenzó.Y afirmó: “No pasa por cómo llegues físicamente, para nada. Pasa por lo recorrido, porque sos joven pero con otra madurez para disfrutar de todo, vivís a pleno lo bueno y no te juzgas tanto por lo malo. La vida de nadie es perfecta, menos la mía. Pero a esta edad sentís que te comes el mundo y cada vez te importa menos lo qué pasa a tu alrededor, solo elegís. Elegís todo a conciencia de lo que queres y como. Estoy disfrutando mucho del amor, del amor en las mil maneras. Me amo como nunca antes lo hice y estoy orgullosa de mí. Y así voy , más guapa que nunca por la vida”, cerró.