La China Suárez habría devuelto el costoso auto que le regaló Rusherking

La separación de la China Suárez y Rusherking causó sorpresa en el mundo del espectáculo y la música. Sucede que la pareja intérprete de "Hipnotizados" habría terminado su relación a causa de una fuerte pelea que protagonizaron en medio de un concierto. En ese sentido, luego del importante cambio que realizó el ex novio de María Becerra, la actriz habría tomado una drástica decisión al devolverle el auto descapotable que recibió como regalo para su cumpleaños.



Luego de que se confirmara la ruptura entre los cantantes, una de las mayores inquietudes estuvieron en torno a qué haría la China con el extravagante vehículo que recibió de parte de su ahora ex pareja. Fue así que, luego de varias especulaciones y críticas recibidas, la ex mujer de Benjamín Vicuña se habría decidido finalmente por devolverlo.



"La China, nuestra querida Eugenia Suárez está devolviendo en este momento el auto que le regaló Rusherking, el famoso New Beetle, el regalo de cumpleaños", anunciaron Julieta Camaño y Bruno Aversano en el programa "Valentonados", de Radio Vale 97.5.



Y ampliaron la información: "Tras la ruptura ella recibió un montón de críticas con respecto a si se quedaba con el auto, si se lo tenía que dar, que había sido un regalo, que por qué no lo devolvía. Todas esas críticas desmedidas que por lo general le hacen en las redes sociales".



Por lo que, de acuerdo con la conductora, la China "se cansó" de los cuestionamientos y se decidió por deshacerse del auto. "Y según nos contó una fuente que no voy a revelar, está en este momento harta, devolviendo el auto", agregó Camaño.



"El auto está a nombre de la China Suárez, es modelo 2005, está registrado en el Registro de Automotor de Olivos Nº7 y ya está hecho el pedido de transferencia. Es inminente, se va a resolver rápidamente. Ella necesita desprenderse de eso", confirmó la información, por su parte, Aversano sobre el trámite que inició la China Suárez.

Fuente: Diario Show