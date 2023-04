“Qué plomo la policía de la anatomía y estética. Hago lo que quiero y me gusta”

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

Alejandra Maglietti se cansó de los comentarios y críticas que recibe cada vez que comparte una fotografía en sus redes sociales y decidió hacer un contundente descargo en su cuenta de Twitter.



"Qué plomo la policía de la anatomía y la estética que abunda en las redes sociales", comenzó la panelista del programa televisivo Bendita.



"Ñañaña, que tu piel, que tenes no se que en la cara, te ven cosas que uno jamás se miró y la verdad que logran que se instalen inseguridades que uno no tenía", continuó Maglietti.



"Yo que estoy acostumbrada a la crítica despiadada, me genera eso. Me imagino lo que deben sentir otras personas que quizás todavía no tienen el cuero tan duro", sentenció.



Y aclaró: "Y después preguntan por qué usamos filtro, claro amigo, lo hacemos por que llueven dardos que uno no tiene ganas de sentir".



"Igual mi política va seguir siendo ponerme, ser y usar lo que me plazca a pesar de la policía estética que abunda en tw, insta o tiktok", cerró Maglietti en Twitter, dejando en claro su postura.



Por su parte, en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1.8 millones de seguidores, Maglietti respondió una pregunta de por qué usaba tanto maquillaje para sus fotos y afirmó: "Porque hago lo quiero y lo que me gusta".



"Además, ¿qué es tanto? Es una apreciación subjetiva de la cantidad que vos considerás que es excesiva. Quizás para mí sea poco jeje. Además de que es un prejuicio de que el maquillaje es un 'engaño'", completó la abogada en su respuesta.