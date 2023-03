Se fotografió con un body ultracavado con encaje y derrochó sensualidad

Virginia Gallardo, junto con Florencia Peña, es una de las influencers más audaces de las redes sociales. La modelo volvió a sorprender en su perfil oficial de Instagram con una nueva apuesta de moda: posó con un jugado body con encaje en total black, una prenda de lencería que es furor entre las famosas del momento y que llevan celebridades como Camila Homs y Wanda Nara.Para las cámaras, se lució muy coqueta y canchera con un equipo de lencería en total black que dejó a sus followers con la boca abierta. Se trata de un body negro ajustadísimo al cuerpo con moldería ultracavada, bombacha colaless diminuta y corpiño con taza y detalles de encaje al tono, describió el portalSiempre fiel a su estilo glamoroso, completó el total look con un make up de alto impacto a base de sombras en tonalidades oscuras para la zona de los párpados que acompañó con pestañas postizas en color negro azabache y un delineado muy sutil al tono. Como si esto fuera poco, sumó también algo de rubor rosado a sus mejillas y un labial en color rosa tendiente al nude con acabado mate.Un peinado de pelo suelto con raya al costado y algunas ondas naturales fue el toque final de un estilismo que recorrió todos los sitios de internet.En el epígrafe de la publicación, la influencer aprovechó para reflexionar y dejar una enseñanza a sus fanáticos: “Lo que no sirve que no estorbe”, escribió, junto con un emoji de fiesta.