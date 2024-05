Luciana Milessi, fan de Julián Álvarez, cambió las microbikinis por enterizas

Luciana Milessi se hizo famosa en los medios después de hacer público su intenso fanatismo por Julián Álvarez, el joven delantero argentino que se coronó campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. A partir de aquel momento, la chaqueña se convirtió en una personalidad pública, incluso llegando a consagrarse como influencer y referente de moda en las redes sociales.No cabe duda que la it girl es fanática de las microbikinis, sin embargo, decidió dejarlas de lado y posó en su cuenta de Instagram con una enteriza total black. Para las cámaras, eligió un traje de baño negro con una inscripción en el delantero y causó furor.Acompañó el look con un beauty look acorde. Llevó los ojos maquillados con sombras en tonalidades ocre que combinó con máscara de pestañas total black y un delineado al tono. Además, sumó un par de lentes de sol rectangulares con detalles en dorado.Rápidamente, el posteo llegó a coleccionar miles de “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de los usuarios de la aplicación de fotos, que no dudaron en dedicarle todo tipo de halagos y elogios.