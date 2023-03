Gran Hermano ya hay un finalista y Julieta tuvo esperados reencuentros

El salteño Marcos se consagró como el primer finalista de Gran Hermano 2022 luego de vencer en la prueba del líder a Romina. De esta manera, la ex diputada integra la placa de nominados junto a Julieta y Nacho, quienes ingresaron en la nómina por perder en la primera parte del desafío.La segunda edición de la prueba tuvo que ver con una trivia sobre lo que pasó en la casa más famosa del país. Marcos sacó ventaja sobre Romina y se garantizó un lugar entre los tres mejores del reality.El próximo domingo será la gala de eliminación. Un nuevo participante abandonará el juego, algo que hasta hace uno días atrás no estaba previsto, sino que se creía que la final sería de cuatro integrantes.La última en ser eliminada había sido Camila, quien había quedado mano a mano con Romina en la votación del público.Durante la jornada nocturna de este miércoles, el conductor del programa, Santiago del Moro, anunció que Julieta se iba a reencontrar en el SUM con su papá, mamá y hermana, por un lado; y con su novio Lucca, más tarde."No puedo creer estar en la casa de Gran Hermano con mi familia: es un sueño cumplido", le dijo la joven al presentador de Telefe después de ver a sus familiares y emocionarse.Luego, le dio la sorpresa sobre la presencia de Lucca y ella reconoció que no podía creer lo que estaba escuchando. Automáticamente, se marchó para ponerse perfume."Les voy a dejar el SUM por si quieren hacer algo", le advirtió del Moro, además de agregar que debían dar el consentimiento si querían tener relaciones sexuales.Una vez que ingresó su novio al SUM, Julieta lo abrazó y se colgó “como koala”, mientras se besaban.