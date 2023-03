A Sol Pérez le ofrecieron entrar a la casa de “Gran Hermano” y puso condiciones

Sol Pérez, actual panelista de El Debate (Telefe), se pronunció sobre la posibilidad de ingresar a Gran Hermano (Telefe) tras la circulación de nuevos rumores sobre el ingreso de figuras públicas a la casa más famosa. La razón que especialmente recae sobre la modelo tuvo que ver con las reiteradas ocasiones que expuso su deseo de entrar, cuestión que avivó todo tipo de especulaciones ahora que el show entró en su fase final.



En este sentido, la ganadora del programa The Challenge (Telefe) afirmó: “Yo no tengo problema en entrar, pero voy un día y me vuelvo”. Esto último como una condición innegociable, en la que permanezca junto a los concursantes por algunas horas y luego pueda volver al afuera.



Por los momentos, Sol disfruta a pleno su rol como panelista en El Debate, en el que analiza a los jugadores, sus estrategias, y proyecta quién podría ser el ganador de la presente edición.



De hecho, en varias oportunidades la ex chica del clima llegó a ser tendencia en Twitter gracias a su agudo estilo para confrontar a los exparticipantes en el ciclo. Uno de los casos que tuvo mayor trascendencia fue su ida y vuelta con el controversial Agustín en su primera salida del show, por sus preocupantes dichos sobre su compañera, Julieta.

Fuente: Tn Show