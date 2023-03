Una nueva foto del Polaco y Barby Silenzi prueba su reconciliación

Una interna entre El Polaco con Barby Silenzi y Valeria Aquino, su expareja, desató un nuevo conflicto en la pareja que tiene el cantante con la bailarina. Las idas y vueltas de la pareja no son algo extraño y ahora una foto juntos parecería mostrar su nueva reconciliación.El periodista Juan Etchegoyen mostró una foto de la pareja en el gimnasio junto a su personal trainer. “Me mandaron una foto que marcaría la reconciliación, digo marcaría porque todo el tiempo hay peleas en esta pareja. Son muy tóxicos”, lanzón en Mitre Live.“Es más, hace 48 hs a mí me daban la separación confirmada y menos mal que no dije nada porque ahora apareció una foto que comprueba que volvieron a apostar al amor, superaron la crisis y están nuevamente juntos”, aseveró.“Esta nueva crisis que superaron se dio porque El Polaco hizo un viaje con Alma, la hija fruto de su relación con Valeria Aquino, y a Barby no le comentó nada de esto, le habría dicho que viajaba por trabajo y Silenzi se enteró y estuvo todo muy mal”, contó.“Finalmente, vuelven a estar juntos, lo que ayer era una separación, hoy es una reconciliación con foto y todo incluida”, aseveró, sobre la nueva apuesta de ambos por su pareja.