Argentina tuvo un superávit comercial con Brasil de US$116 millones en abril

Argentina logró superávit comercial con Brasil por 116 millones de dólares durante abril, según informó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).



El dato se desprenden del último informe de comercio bilateral donde además se informa que el volumen del comercio bilateral entre Argentina y Brasil se desaceleró casi un 10%.



El intercambio fue de U$S 2315 millones en el cuarto mes del año, un 9,5% inferior al valor obtenido en igual período de 2023, cuando había sido de U$S 2557 millones.



Asimismo, el intercambio se mantuvo bastante similar con respecto a marzo pasado (-0,4%), debido a la leve baja de las exportaciones en un 0,2% y de las importaciones en un 0,6%.



Las ventas argentinas a Brasil crecieron en abril de 2024 un 36,7% con respecto a abril de 2023 (la variación volvió a ser positiva como en marzo, luego de 11 meses consecutivos de caída) al sumar U$S1.215 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S1.099 millones y mostraron una baja interanual del 34,1%.



Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un superávit de U$S116 millones. Las razones se encuentran principalmente en la recuperación del agro y la exportación de autos por el lado de las expo, y la recesión argentina que demanda menos productos importados del país limítrofe.



El comercio entre ambos países acumula en los primeros cuatro meses del año un saldo positivo para la Argentina por U$S35 millones. Vale señalar que las exportaciones aumentaron 2,8% en los primeros cuatro meses de 2024 con respecto a cuatro meses de 2023, mientras que las importaciones desde Brasil mermaron un 29,8% en el mismo período.



La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en abril (36,7%) correspondió principalmente a la suba de vehículos automotores de pasajeros, cebada no molida, productos hortícolas frescos no refrigerados y trigo y centeno no molidos, mientras que la baja interanual de las importaciones argentinas (34,1%) se explicó principalmente por la baja de vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, motores de pistón y sus partes y mineral de hierro.



Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 4666 millones) y Estados Unidos (U$S 3325 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó sexta, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9770 millones), Estados Unidos (U$S 2957 millones), España (U$S 1152 millones), Holanda (U$S 1108 millones) y Singapur (U$S 1101 millones).