TikTok identificará y marcará contenido que sea generado por IA

TikTok empezará a avisar a los usuarios cuando un video haya sido creado por una inteligencia artificial generativa



Las publicaciones de contenido generado por IA ponen en peligro tanto a los creadores de contenido como a los usuarios, TikTok parece haber encontrado la solución a esta situación con la identificación y clasificación del contenido creado por IA.



Pese a que TikTok no atraviesa su mejor momento debido a la situación en la que se encuentra en Estados Unidos, la red social china ha decidido dar un paso hacia adelante en el beneficio de los usuarios con la clasificación de los contenidos generados por Inteligencia Artificial y publicados en la plataforma que ahora admite tanto videos cortos como de larga duración.



TikTok prefiere contenido real

El funcionamiento de esta nueva clasificación de contenido creado por Inteligencia Artificial será automático, TikTok será capaz de identificar los videos creados por IA y añadir una marca para que los usuarios puedan saber que se trata de un contenido de este tipo.



La tecnología que les permitirá hacer esto llega de la mano de Coalition for Content Provenance and Authenticity, un organismo formado por Microsoft y Adobe para la identificación de los contenidos creados mediante el uso de cualquier tipo de IA generativa.



Técnicamente, lo que se implementa en TikTok es Content Credentials como indica TedCrunch. Esta tecnología enlaza metadatos específicos a las publicaciones que se han hecho en TikTok para que así la red social pueda identificar estos videos como contenido creado por IA.



TikTok identificará y marcará automáticamente el contenido generado por IA

Ahora, los videos que utilicen IA proveniente de Dall-E, Bing Image Creator o Adobe Firefly serán identificados en TikTok como contenido hecho con IA.



Este nuevo proceso de gestión de los contenidos se ha puesto en marcha hoy jueves y a lo largo de las siguientes semanas se lanzará de forma global. También planea emplear Content Credentials para los videos de IA hechos con las herramientas de TikTok, facilitando así su identificación en otras redes sociales.



Está claro que el movimiento parte de la necesidad de asegurar a los usuarios que el contenido que se publica en la red social está hecho por una persona o por una máquina. Ahora solo queda ver cómo afectará la medida a los perfiles que utilizan las IA generativas a su favor.