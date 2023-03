Alfa regresa a la casa de Gran Hermano y anunciaron otro cambio

El conductor de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro, anunció este lunes por la noche que el ex participante Walter “Alfa” Santiago regresará a la casa más famosa del país el martes.Se trata de una sorpresa para todos los fanáticos del reality, ya que son cinco los integrantes y se acerca la gran final.Alfa fue uno de los participantes más polémicos y extrovertidos del segmento y su ingreso generará distintas reacciones entre los presentes. Hay expectativa por qué pueda pasar con Romina, con quien se peleó en sus últimos días en la casa.Por el momento, del Moro solo abrió un sobre rojo para contar la noticia y no dio más detalles. No se sabe si Alfa entrará a competir o solo será una visita para Romina, Marcos, Nacho, Camila y Julieta.Este domingo, La Tora quedó eliminada con 56,96% de los votos contra Camila, que obtuvo el 43,06%. En la placa también estaba Julieta, que cosechó el 23,5%.Por la cantidad de participantes, del Moro anunció nuevos cambios en la casa de Gran Hermano 2022. Hasta ahora, la placa de nominados podría estar integrada por al menos cuatro integrantes, algo que ya no será así.Según contó el conductor, en la próxima gala de nominados se aplicará la normativa de que serán al menos tres los hermanitos que correrán el riesgo de ser eliminados en la antesala de la gran final.