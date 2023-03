Sorpresa en Gran Hermano por la decisión de Marcos: a quién salvó de la placa

Marcos, el líder de la semana de Gran Hermano 2022, salvó a uno de sus compañeros de la placa de nominados. Si bien la gran mayoría de los televidentes y panelistas que analizan el programaEs que el salteño primero decidió que Camila y La Tora, las otras dos integrantes de la casa que más votos reunieron, vayan directo a la gala de eliminación. Más tarde,La elección de Marcos puede ser entendida como una estrategia, pese a que tiene más afinidad con Julieta que con Romina. Es que la joven es otra de las grandes favoritas junto con él a quedarse con el reality.Antes de tomar su decisión, justificó por qué no salvó a Camila: “Siento mucha afinidad por todos y pienso que sos una persona muy linda que muestra todo”.Luego, hizo lo propio con La Tora, con quien tuvo una charla a corazón abierto en las últimas horas respecto de un problema de salud que afrontó durante su infancia.“Siento que cada día la quiero más y me encantaría salir de acá y ser su amigo. Cada vez que la conozco más, se muestra más conmigo. Espero que afuera seamos amigos”, expresó sobre la joven de Berazategui.Antes de todo esto, Marcos rompió en llanto con La Tora al hablar sobre los problemas alimenticios que afrontó cuando era más chico, que lo llevaron a tener que tratar el tema con psicología."¿Antes ibas al psicólogo?”, le preguntó La Tora. “Tenía mucha cosas, varias cosas que me fueron influyendo y que estuve mal”, reveló el joven sobre lo que padeció en la infancia.“No era anorexia. No podía digerir las comida, por nervios y por un montón de cosas. Fueron varios años complicados”, aseguró y, al instante, comenzó a llorar desconsoladamente.“Mirá la persona que sos hoy, vos no te das una idea pero vos salís primero de placa porque la gente te ama. Ojalá que entiendas y realmente te valores vos y entiendas que todo pasa por algo y todo nos hace ser las personas que somos hoy”, le contestó La Tora.“Vos sos esta persona hermosa, con tanto amor y cero odio por todo esto que pasaste”, siguió.