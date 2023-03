Lencería y remera anudada: las sensuales fotos de la China Suárez

La China Suárez sabe cómo pasar de estar muy producida a los looks de entrecasa sin perder su rol como referente de moda. Deslumbrante en cada evento o producción de moda de la que participa, ahora se mostró en su faceta más casual y fue tendencia.Frente a un espejo, la actriz y cantante se hizo una autofoto con poca ropa y la compartió en sus historias de Instagram. ¿Sus elegidos? Una remera de algodón en color bordó con efecto gastado, que llevó anudada para mostrar la panza, y un bombacha estilo vedetina negra con elástico blanco firmada por Victoria’s Secret.Muy al natural, con el pelo suelto y casi sin maquillaje, sumó un único complemento que se convirtió en infaltable de todos sus looks y que este verano es tendencia: una gorra con visera. Esta vez, eligió un modelo denim gastado celeste claro, con el logo de una famosa marca deportiva en el frente, describióTan solo algunas horas atrás, la China Suárez dio a conocer en sus redes una nueva campaña de moda que hizo para una marca de lencería local. Las fotos generaron revuelo entre sus seguidores y también por parte de Rusherking, su novio, que no se quedó callado.En la primera foto, la actriz posó con un conjunto de encaje floral semitransparente negro, de corpiño triangular y bombacha estilo vedetina. El beauty look fue sobrio y sofisticado. El maquillaje consistió en delineado y máscara de pestañas en la mirada, rubor e iluminador en los párpados y labios en tono nude. El pelo, a cargo de su estilista y amigo Juan Manuel Cativa, lo llevó suelto, bien largo y con ondas.¿El detalle final? Un piercing en el ombligo que otorgó una cuota de rebeldía a la ya de por sí juagda producción de moda, que despertó cientos de halagos en la sección de comentarios. Entre ellos, el de su enamorado no se hizo esperar. “Destruime la vida”, escribió Rusherking.En las siguientes imágenes, redobló la apuesta y se mostró con originales piezas de lencería, también negra.