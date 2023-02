Morena Rial redobló la apuesta con una serie de osadas fotos

Morena Rial se convirtió en una de las personalidades del espectáculo por ser la hija del periodista, Jorge Rial. Pero con el tiempo, la joven se ganó su lugar y en redes tiene a sus propios seguidores, quienes están al pendiente de sus posteos.La joven de 24 años sabe cómo captar la atención y lo demuestra en cada posteo. Como uno de los últimos que subió a su cuenta, donde posó frente al espejo del baño con una bikini de triángulos y tiritas, la tendencia de este verano.Así, More lució su nuevo cuerpo. Es que, tal como ella misma contó a través de las redes, se sometió a diferentes cirugías estéticas para llegar al tipo de físico con el que ella se siente cómoda y orgullosa decidió mostrarlo una vez más con una foto reveladora.“Cupido tiro la flecha y la cag. . . . Aceptarse, amarse como cada uno es, el que no le guste que ni mire”, escribió la mayor de las hijas del periodista. Y no solo citó una frase del tema “Cupido” de Tini Stoessel, sino también envió un mensaje de amor propio para sus fans.Adelantándose a los “haters” y las críticas, la joven aseguró que se siente bien como ella es y con su cuerpo, Además, limitó los comentarios de la publicación para no leer mensajes que le hagan mal a ella.