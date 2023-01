Icardi habló de su chat comprometedor con otra mujer y se mostró furioso

Espectáculos La esposa de Keita Baldé insultó a Wanda Nara por haberse metido con su marido

Una sensual psicopedagoga escrachó a Mauro Icardi en Instagram y él no lo toleró. La mujer mostró un supuesto chat donde el futbolista le aseguraba que estaba interesado en ella, pero todo sería una farsa. Así lo confirmó el mismísimo deportista, que lanzó un picante mensaje.“Lo aclaro para que no queden dudas. ¿Con esta también me caso en un rito espiritual? Avisen cualquier cosa. Todo falso. Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace famoso", disparó.La chica, llamada Rocío Galera, había mostrado que el rosarino le envió un emoji de león y otro de un corazón en una foto donde aparecía en bikini. Acto seguido, ella le preguntó si era realmente él o si otra persona le estaba administrando la cuenta. “Soy yo. A mí nadie me maneja nada”, aseguró el supuesto Icardi con un palito hacia Wanda Nara, que hasta hace poco se metía en su perfil de Instagram para controlarlo.Mauro también se encuentra en boca de todos por la supuesta infidelidad de Wanda Nara con Keita Baldé, su excompañero del Inter de Milán. El paparazzi Jordi Martin confirmó que iniciaron un romance y que en los últimos días coincidieron en Dubai.Indignado, Icardi se comunicó con la esposa de Baldé para advertirle de la situación. “Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer desde hace rato. Tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”, comentó furioso. En los próximos días podrían aparecer fotos del nuevo romance, que dejó muy mal parada a Wanda, publicó