La esposa de Keita Baldé insultó a Wanda Nara por haberse metido con su marido

Simona Guatieri está muy dolida por todo lo que se habla de su familia en los programas de chimentos. En los últimos días se conoció que su esposo, Keita Baldé, fue involucrado sentimentalmente con Wanda Nara y ahora le declaró la guerra a la mediática.A través de un posteo, la italiana defenestró a la empresaria y hasta la insultó. “Existen mujeres serias, sensibles, sinceras, sensuales. ¡Estas hermosas mujeres huelen a limpio! Y luego están esas mujeres llamadas ‘vaca’ en la jerga italiana”, disparó. En su país, se les dice "vaca" a las personas de dudosa reputación.Minutos antes de su publicación, fue Keita Baldé quien le pidió disculpas por tanto dolor. “Lamento mucho que mi esposa Simona y mis dos hermosos hijos hayan terminado en el centro de esta infundada tormenta mediática. Pido encarecidamente a todos que respeten a mi familia, quienes son totalmente ajenos a los hechos narrados”, escribió.Fue el paparazzi Jordi Martin -el paparazzi que se hizo popular por seguir a Shakira y Gerard Piqué- quien sacó a la luz la infidelidad al aire de Intrusos, donde aseguró tener pruebas suficientes para que el mundo entero vea que no miente. También dijo que Mauro Icardi descubrió el engaño a través de las cámaras de seguridad de su casa, pero él señaló que no fue así, aunque reconoció que llamó a la mujer de su excompañero de Inter para avisarle que el deportista le enviaba fotos y videos a Wanda para seducirla.“Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. Tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”, lanzó.Lo cierto es que tanto Nara como Baldé estuvieron juntos en Dubai la semana pasada, lo que confirmaría que sí hay algo entre ellos. Fuente: (Aire)