La vocal del STJ confirmó que expulsará de la AMJA a la “jueza coimera”

Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y confirmó en el canal TN que Abate de Mazzucchelli será expulsada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). Medina es presidenta de la entidad, mientras que la acusada es vicepresidenta.

Una comerciante de la ciudad de La Rioja denunció que la jueza Norma Abate de Mazzucchelli le pidió dinero para liberar un pago que le corresponde por la herencia de su tío, quien murió hace cuatro años. Esta causa, una sucesión sin testamento, la tramitó en la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas del departamento judicial de la capital riojana, que preside la magistrada denunciada.En un video determinante en el que se ve cómo la jueza le pide el dinero a Manuela Saavedra, la denunciante, por agilizar el expediente. Abate de Mazzuchelli propone allí que sean ocho millones de pesos para ella: “Lo que cobraron ellos”, dice, con referencia a los abogados que intervinieron en la sucesión, difundió el programa Telenoche InvestigaEn tanto, este jueves,"Tenemos que trabajar para recuperar la confianza perdida de la ciudadanía. En menos de 24 horas la asociación decidió apartarla, iniciar el sumario y ponernos a contacto y disposición del Tribunal de La Rioja. Tengo entendido que ya estaban por mandarla a Jury de Enjuiciamiento", sostuvo."Sé del dolor de la gente y por eso más me duele que una de una de nuestra asociada haya tenido esta inconducta. Nosotros nunca hubiésemos tenido noticias si no hubiera sido por el periodismo independiente. Porque nadie de la provincia de La Rioja, ni funcionarios, ni magistrados, ni ong, ni socios de nuestra asociación, nos hicieron saber que esto podría estar ocurriendo", completó.“¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”, agregó. “Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho”, afirmó luego Abate de Mazzucchellil.

Y añadió: “Voy a regular unos honorarios para tu abogada y esos honorarios van a ser los míos. Vos me entendés, porque sos inteligente”.Luego de eso, siempre siguiendo el relato de la comerciante riojana, Abate de Mazzucchelli escribió un “8″ en un papel, requiriendo 8 millones de pesos por el proceso y cuestionando el trabajo de los abogados que llevan el expediente. Segundos después, habría intentado negociar otro monto al preguntarle a la comerciante cuánto estaba dispuesta a pagar.Una vez que trascendió el caso, el gobernador Quintela impulsó el juicio político contra Abate de Mazzucchelli. En ese sentido, la Legislatura provincial emitió un comunicado en el que solicita al Jurado de Enjuiciamiento iniciar el proceso en contra de la magistrada.Luego del informe presentado por Telenoche, la jueza Abate de Mazzucchelli presentó la renuncia en su cargo como presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Rioja. Además, se confirmó la suspensión como vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.