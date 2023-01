Barby Franco hizo una producción de fotos con su beba y fue criticada

Barby Franco está viviendo a pleno su maternidad junto a su pareja, Fernando Burlando. La llegada de su hija Sarah fue algo que ambos esperaban hace tiempo y no dudaron en presentarla con una producción de fotos para la revista Caras. La modelo y el abogado posaron para la tapa de la edición de esta semana y, por primera vez, mostraron a la beba de un mes.Junto a su perrito, Barby y Sarah fueron las protagonistas de la portada y generaron furor en las redes sociales. Mientras muchos usuarios celebraron poder ver la carita completa de la beba que nació a mediados de diciembre, otros cuestionaron a sus padres por haberle dado la exclusiva a una revista.“No la mostraba no porque era chiquita, sino porque la iba a mostrar en una revista paga”, “Con razón no la mostraba: ¡CARAS paga más! Facturandingggg”, “Decía que la iba mostrar cuando sea más grande y era porque ya tenía arreglada la tapa con una revista jajaja”, “No tiene ni un mes y ya la hacen facturar”, “Con la que tienen, ¿es necesario facturar tanto?”, fueron algunos de los comentarios en contra de la publicación.Sin embargo, muchas personas estuvieron encantadas de poder ver a la pequeña Sarah con tiernas fotos junto a sus padres: “Hermosas Sarah y Barby, y lindo el perrito”, “Es preciosa”, “¡Qué hermosura de bebé!”, “Tiene tu naricita, Barby”.