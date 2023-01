Lizy Tagliani se tomó las medidas para su vestido de novia: su verdadero talle

En mayo del 2022, Lizy Tagliani fue entrevistada en Flor de Equipo con su novio, Sebastián Neboy, confirmaron que se van a casar. A partir de allí, se revelaron algunos detalles de la celebración. Desde que el 23 de marzo es el día que eligieron para dar el sí con una ceremonía hasta que Mirtha Legrand será la madrina. Sin embargo, la humorista dio un paso muy importante: elegir su diseñador quien confeccionará la prenda que llevará al altar y su nombre es Pablo Ramírez. Hace unos días, compartió con sus seguidores su primer encuentro.La animadora tendrá un gran desafío para este año: conducirá el programa que remplazará a Gran Hermano, cuyo nombre es Got Talent Argentina y ya están trabajando en ello. No es su único trabajo, sino que también se dedica a ser influencer donde muestra todo tipo de contenido. Desde su recomendaciones sobre que comprar, fotos de su trabajos y hasta un poco de su vida privadaLa actriz publicó un video, donde les contó a sus seguidores que el diseñador le tomó las medidas para su vestido de novia: “Me está tomando las medidas para mi vestido de novia”.A lo que Ramírez le contestó riéndose mientras tomaba los centímetros de su cintura y su espalda: “Estás muy flaquita, no te cuides más”. Luego agregó: “Tiene 16 de contorno de cintura”. A medida que el artista iba comentando, la novia se reía tomando todos sus comentarios con humor. Luego, dijo: " 91 en realidad”.“De cintura baja tiene 97, pero leámoslo como L6″, expresó el encargado de que brille el día de su boda. Y Tagliani finalizó la filmación captando al hombre que le tomaba las medias y lanzó con humor sobre las proporciones de la pieza: “Con esas medidas podés hacer una construcción”.