El destape Sandra Borghi: compartió un vídeo luciendo distintas bikinis

Sandra Borghi se caracteriza por mantener un perfil serio como presentadora de noticieros. La periodista y locutora de 47 años, se muestra al frente de la pantalla con profesionalismo y compenetrada en su rol de comunicadora.Sin embargo, a través de su cuenta personal de Instagram, Sandra Borghi se despoja de todo prejuicio y decide mostrarse auténtica. Sin complejos ni tapujos, la conductora despliega en su perfil toda su sensualidad.En una de sus publicaciones más recientes, la periodista cautivó a los cibernautas al compartir un vídeo con distintos trajes de baño, en el que posa frente al espejo, invitando a su fanáticos a ayudarla a definirse por uno de sus conjuntos.“No me puedo definir. Me gusta toda la colección de @luzdemaroficial. ¿Me ayudas? ¿Cuál te gusta para este verano?”, escribió la locutora junto a la grabación donde luce diferentes trajes de baño.En cuanto a su estado sentimental, hace diez años se encuentra en pareja con Fernando Casanello con quien logró construir una familia ensamblada.La periodista es mamá de Josefina y Valentín. Por su parte, Fernando es padre de Isabella. Fruto de la relación entre la conductora y Casanello, nació Juana. Meses atrás, en diálogo con la revista Para Ti, Sandra destacó lo importante que es en su su gran clan. “Es un momento sagrados con mis hijos: no los cambio por nada. A las 20.30 estamos sentados en la mesa y cada uno tiene un rato para contar cómo fue su día y, de verdad, disfrutamos mucho de ese espacio que tenemos como familia". (El Esquiú)