Morena Rial mostró su nuevo tatuaje hot en la cola

Morena Rial no teme apostar a los retoques y cambios de imagen. En esta oportunidad, la influencer decidió sumar un nuevo tattoo, pero sorprendió con la elección del diseño y el lugar.La mediática posó en remera y colaless roja frente a un espejo. De esta manera dejó al descubierto el tatuaje que simulaba el emoji de un fueguito en el glúteo izquierdo.“No compres con la gilada que te hablan de mí”, escribió en la publicación junto a un corazón y un fueguito.Aunque ella no hizo referencia al diseño, algunas de sus seguidoras notaron el detalle. “Tengo el mismo tatuaje”, escribió una usuaria junto al emoji en cuestión. Otros la halagaron: “Mi amor”, “Una hermosura total”, “Diosa total”, “Bella, sos un fuego”, “Bombón”.Y claro, no faltaron quienes la animaron a abrirse un perfil en Onlyfans. Algo con lo que Morena viene especulando desde hace rato.A comienzos de diciembre, Morena Rial sorprendió con fotos de alto voltaje. Se retrató de espaldas con una microbikini estampada y se la dedicó a sus seguidores de Instagram, a quienes les reconoció que no sabe si OnlyFans es lo suyo. Aunque confirmó que ya se creó la cuenta, todavía tiene sus dudas y analiza la posibilidad de vender sus postales hot o no.En aquel entonces, la mediática se recuperaba de las cirugías estéticas que se había realizado a fines de noviembre. Apostó a una liposucción, a una dermolipectomia en los brazos y una bichetomia, procedimiento donde le quitaron una glándula de tejido graso adiposo ubicadas en las mejillas, justo debajo de los pómulos.La joven remarcó que si bien le quedarán cicatrices de por vida, cada una de ellas lo valen, ya que poco a poco logró la imagen que siempre había soñado. Por último, reveló que el tamaño de sus implantes mamarios es de 550cc, lo que equivale a un talle 105 de corpiño.