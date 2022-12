Gran Hermano: denuncian fraude tras la eliminación de participante de Paraná

Por primera vez desde que empezó la nueva temporada de Gran Hermano, las redes sociales no se adelantaron a la gala de eliminación y, si bien las tendencias virtuales indicaban que Daniela Celis sería la séptima participante en dejar la casa más famosa del país, el resultado oficial dio otro resultado.



Aunque Walter "Alfa" Santiago y Nacho Castañares fueron los que menos votos en contra acumularon, la definición quedó entre la joven oriunda de Moreno y María Laura "Cata" Álvarez, quien quedó afuera de la competencia con el 52,80% de votos.



"Estoy feliz, me voy a ver a mi familia", manifestó la catamarqueña al conocer la decisión del público y, minutos antes, había aclarado que estaba muy satisfecha con su paso por el reality.



A pesar de que para ella todo era alegría, sobre todo por volver a ver a su hija Isabella y a su pareja, en las redes su eliminación se vivió con un sabor amargo, con denuncias por fraude de por medio.



En primer lugar, para muchos no era creíble que María Laura acumulara más votos en contra que Daniela, que fue una de las participantes más controversiales de la última semana, pero en las redes comenzó a circular un rumor que aseguraba que el papá de Nacho había dicho que ya sabía que su hijo no saldría en esta gala y que había generado disturbios en la tribuna, algo que muchos salieron a desmentir, pero de igual manera, causó malestar entre los fanáticos.



"¿Qué? ¿María Laura eliminada? No dan las cuentas", "El público todo lo ve, no sirve de nada si la producción manipula votos", "La placa justa era entre Nacho y Daniela. No me jodan", "Listo viejo que le baje el rating al carajo a #GranHermano después del TERRIBLE FRAUDE que nos acaban de clavar. Todo el mundo sabía que el mano a mano era Nacho - Daniela", fueron algunos de los cientos de mensajes que coparon Twitter, bajo la tendencia "Fraude en GH". Habrá que ver si realmente repercute en las mediciones del ciclo, que fue el más visto de 2022. (NA)