Catherine Fulop alentó a la Selección y se mostró desde la playa en Qatar

Con el regreso de 'Por el mundo' en su formato especial por el Mundial de Qatar, Marley volvió a la pantalla de Telefe con una siempre rendidora propuesta para la televisión. Varios famosos estuvieron como invitados a los diferentes viajes del conductor, que además seguirá las instancias de la Selección Argentina en la cita futbolística.Dentro de los invitados más destacados que está teniendo el programa, la presencia de Catherine Fulop no pasa desapercibida. La actriz y presentadora es parte tanto de los viajes como los diferentes segmentos, acompañando hoy martes al conductor en el partido de la Selección contra Arabia.La presencia de Fulop no pasó desapercibida. Vestida con jeans azules y un top musculosa negro cruzado con cordones. Infaltables fueron todos los distintivos clásicos de un look para ir a alentar al equipo argentino, con un gran sombrero con los colores de nuestro país y la bandera nacional pintada en sus mejillas.