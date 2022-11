Cinthia Fernández, indignada: cuánto depositó Defederico por cuota alimentaria

Espectáculos Cinthia Fernández festejó que Defederico deberá pagarle la cuota alimentaria

Cinthia Fernández volvió a apuntar contra Matías Defederico y publicó una captura de la última transferencia que él le hizo por la cuota alimentaria de Charis, Bella y Francesca y se sacó de quicio. “Para tres nenas, cuatro veces menos de lo que debería. Y encima a mitad de mes”, disparó indignada.“No me siento feliz, me siento rutinaria, agotada. Tengo 80 laburos para pagar lo del otro sátrapa. Pero mis bebés son muy felices y viven en una fiesta eterna”, agregó.Meses atrás, Cinthia había dicho que su ex debía cumplir con los $168.828 establecidos por la Justicia, pero él siempre se excusó diciendo que no podía cubrirlos, ya que no tenía ingresos más que los de la barbería que abrió en Villa Urquiza junto a un socio.Cinthia Fernández no baja los brazos y sigue luchando por derechos de sus tres hijas. Por eso volvió a recurrir a la Justicia, que procedió a realizar otro embargo sobre Matías Defederico por una suma de $2 millones de pesos. “Este, que es el cuarto, lo estoy esperando hace ocho meses. Después de pedirme 58 papeles tardaron ocho meses en notificarlo. Ya van entre 12 y 15 palos de deuda alimentaria”, se le escuchó decir a la modelo en un video que compartió en sus historias de Instagram.También señaló que no hay ninguna posibilidad de entablar un vínculo por el bienestar de sus hijas: “No me interesa arreglarme con una persona que permitió e hizo tanto daño. Mis nenas tienen que tener relación, yo solo la justa y necesaria por ellas”.