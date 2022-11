Barby Franco: “Tengo 20 kilos arriba y me encanta este cuerpo”

Barby Franco habló en una entrevista con Revista Gente sobre cómo atraviesa el último período de su embarazo, cómo se siente con los cambios en su físico y dejó en claro que está pasando su mejor momento.



“A nivel físico me siento en mi mejor momento. Es la primera vez que me siento segura, impecable. Me veo gambas que antes no tenía. No entiendo cómo mi entorno no me decía que estaba muy flaquita”, dijo la modelo.



Luego, analizó: “Obviamente era un cuerpo saludable, pero hoy en día me siento re armada a nivel corporal. Tengo 20 kilos arriba y me siento muy bien, me encanta este cuerpo”.



“Muchas mujeres me dicen: ‘Ay, no podés romantizar el embarazo’, pero es realmente lo que siento. La estoy pasando bomba de verdad. Me duele la espalda y la paso bomba, me duele la pelvis y la paso bomba”, confesó.



Barby Franco habló de las posibilidades de casarse con Fernando Burlando a poco de convertirse en madre.

“Yo ahora no tengo ganas, pero él sí. Por ahora estamos en esta, en este proyecto que es hermoso. El año que viene o el otro capaz que sí. . . capaz, no lo sabemos”, expresó.

Fuente: Ciudad