Tamara Báez tuvo una crisis existencial y se arrancó las pestañas

Tamara Báez llamó poderosamente la atención de sus seguidores que la notaron un tanto cambiada en algunas de las stories que publicó en su cuenta de Instagram y ella se encargó personalmente de aclarar qué es lo que le ocurrió.



Lo primero que pensaron los fans de la ex de L-Gante es que la joven se había hecho alguno de los retoques estéticos a los que es aficionada, y que suele promocionar en sus redes, pero ella contó en sus publicaciones su verdad.



Todo comenzó cuando Tamara se mostró luciendo una malla de dos piezas de color rojo con una gorra y sin anteojos, lo que permitió ver una diferencia sustancial con respecto a sus anteriores publicaciones.



“¿Qué le pasó a tus ojitos?”, se ve que le preguntó un seguidor de Instagram como respuesta a una d sus stories. “Tuve una crisis existencial y me arranqué las pestañas”, le explicó ella, develando el misterio.



No es la primera vez que Tamara sorprende a sus seguidores con cambios de look, aunque generalmente estos responden a su afición a los filtros de la aplicación, con los que se agranda los ojos y difumina su rostro.



Hace algunos días, la joven mostró cuál fue el primer tatuaje que se realizó en su adolescencia: un Cupido que en lugar de flechar utiliza una moderna ametralladora. “Mi primer tatuaje, ja ja ja. Muestren el primero de ustedes”, desafió a sus seguidores

Fuente: Ciudad