Compartió posteo al borde de la censura y causó sensación entre sus seguidores

Anna Chiara del Boca no es muy activa en la red social de la camarita, pero aún así logra mantener una estética específica que se conecta con su personalidad y su lado artístico en cada foto que sube, y logra configurar un aspecto organizado en su perfil que es del agrado de los usuarios.Por eso en esta ocasión, la actriz se llevó todas las miradas cuando subió tres fotografías tras una semana de inactividad en las que se mostraba recostada sobre el suelo luciendo top verde con forma de mariposa -por la abertura que lleva en el centro de la prenda- y transparencias. Al su vez, eligió acompañar el look con lentes de sol dorados rectangulares estilo vintage que llevaba la figura del mismo insecto en los extremos.Utilizó aros dorados con forma de rombos que llevaban piedras de distintos colores en los bordes, un collar de strass plateado y un brillo suave en los labios que destacaban su grosor.Luego de que la actriz denunciara a su padre, Ricardo Biasotti, en 2019 por abuso sexual agravado y que la justicia dictara falta de mérito contra el acusado, la actriz centró su atención y su energía en evaluar como avanzaba el proceso judicial para el cambio de apellido.Y durante una charla que dio en abril junto a su madre, Andrea del Boca, para Los Ángeles de la Mañana (LAM), Anna comentó: “Está en curso y sería algo que a mí me afectaría positivamente, pero habrá que esperar”, el referencia al uso legal del apellido materno.