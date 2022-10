Video: L-Gante y Wanda Nara, desnudos en la cama

El cantante de cumbia 420 L- Gante difundió un adelanto del videoclip de su nueva canción "El último romántico", en el que se lo ve a él y a la empresaria y mediática Wanda Nara recostados desnudos en una cama. El mismo fue presentado luego de que circulara una foto de ambos besándose.

El video en cuestión es muy corto y en el momento que se ve la boca de la ex pareja del futbolista Mauro Icardi, irrumpen los créditos del tema."Pa´ que me quieras ma´ o me odies ma´", destacó en el epígrafe.Las imágenes revolucionaron las redes sociales, sobre todo a sus fanáticos."Tannn lindo, tan chu", comentó la rubia en el posteo de Instagram del artista popular.La nueva canción del referente de la Cumbia 420 se lanzará el próximo jueves 20 de octubre.En las últimas horas circuló en las redes sociales una foto y unos videos en los que se los puede ver a Wanda y a L-Gante muy juntos en un boliche en Quilmes, e incluso a los besos. El cantante realizó un show en el lugar y ella lo acompañó.En un momento de la noche, ambos se dieron un beso y las cámaras estuvieron allí para captarlo.Se trata de nuevas pruebas que demuestran que los dos, ya separados, atraviesan un romance, pese a que, por ejemplo, Icardi apuntara con que era todo una mentira y que lo hacían por la prensa. .A su vez, L-Gante también mantiene una disputa, en este caso judicial, con su ex novia Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija Jamaica.De hecho, la saludó por el Día de la Madre en su cuenta de Instagram y ella le respondió: "Metete el saludo sabés dónde".