¿Qué pasa entre Tamara Báez y Mauro Icardi?

Hace semanas que Wanda Nara y L-Gante están en boca de todos por su supuesto romance, ya que desde que la mediática se instaló en la Argentina se volvieron inseparables. No solo compartieron la campaña publicitaria de la marca de indumentaria deportiva de ella, sino que se han mostrado juntos en la casa de la empresaria e intercambian mensajes en las redes que dan que hablar. Y como si eso fuera poco, Tamara Báez reveló que, a raíz de los rumores, comenzó a hablar Mauro Icardi.



"¿Lo conocés a Icardi o tuviste algún contacto con él?", le preguntó Daniela de Lucía en una comunicación telefónica con A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV. Y a pesar de que llevaba varios minutos al aire, la joven prefirió guardar silencio y dejó que su abogado respondiera. "Se pusieron en contacto", reconoció Juan Pablo Merlo.



Y cuando le consultaron si, además de hablar de la relación que une a Wanda con Elián Ángel Valenzuela -así es el verdadero nombre del cantante-, el jugador habría intentado conquistarla, Tamara apeló al misterio. "Eso no puedo contarte. . . ¡Después hablamos!", manifestó entre risas, dejando la puerta abierta a las especulaciones. E incluso se animó a dejarle un mensaje a Wanda: "Mucha suerte y gracias por sacármelo a mí de encima".



Eso no fue todo, ya que minutos antes de la entrevista en el ciclo de espectáculos, Tamara había denunciado a través de las redes sociales que alguien había entrado a su hogar y se había llevado sus pertenencias, como sus zapatillas y el auto. Y su abogado, aseguró que quienes figuraban en el registro de ingreso al barrio privado eran Elián, Wanda y Kenny Palacios, su estilista.



Enojada por esta grave acusación, Nara respondió a través de un vivo de Instagram. "Me parece tan grave la impunidad con la que aseguran tantas mentiras. En fin", se limitó a decir, visiblemente molesta. Eso sí, Tamara también aseguró que la "investigadora" de ¿Quién es la máscara y el cantante de cumbia 420 duermen juntos, pero la rubia no confirmó ni desmintió sus declaraciones.

