"Argentina 1985" es el mejor estreno nacional desde el inicio de la pandemia

El éxito de Argentina, 1985, la película dirigida por Santiago Mitre, que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani, alcanzó unas cifras que sorprendieron hasta a los propios productores y distribuidores del filme. Y que la ubica, con solamente 4 días en cartel, en el puesto 23° de todas las estrenadas, nacionales y extranjeras, en la Argentina en lo que va de 2022.La película que representará a la Argentina ante la Academia de Hollywood para competir al Oscar en el rubro de la mejor película internacional fue vista por 195.363 espectadores desde el jueves de su estreno y el domingo, o sea, durante su fin de semana de estreno.Y si se suman las funciones de premiere, se llega a los 197.276 espectadores totales, siempre según datos de la empresa Ultracine.Ya el viernes, con los datos de las ventas de entradas del jueves, se especulaba que Argentina, 1985 superaría los 100.000 tickets. Pero nadie adivinaba que iba a casi duplicar esa cifra.“La verdad es que con estos números increíbles, históricos, creemos que vamos a estar cerca de los 300.000 tickets cerrando la semana, miércoles incluido, dijo Eric Mc Crea Steele, gerente de Digicine, la empresa que distribuye la película."Ojalá la gente nos siga acompañando como hasta ahora. No esperábamos tanto. Esperábamos un excelente desempeño, realmente, pero esto está fuera de todo tipo de cálculo. Y esto no tiene otra explicación más que el boca a boca de la gente, diciendo a otra gente que esta película es imperdible, digna de ver”, remarcó.Pero, por otro lado, hubo un aumento de funciones tanto como de pantallas de cine, que se fueron agregando, día tras día, debido al marcado interés de la gente. Y eso también ayudó a que el público no se quedara sin entradas, los números crecieran y que se orillaran las 200.000 entradas vendidas.El domingo, en total hubo 298 pantallas en 192 complejos que exhibieron Argentina, 1985, cuando originalmente el jueves eran 235.