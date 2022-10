La nieta de Carlitos Balá se tatuó en homenaje a su abuelo

Hace una semana falleció Carlitos Balá, uno de los personajes más queridos de Argentina, que acompañó la infancia de muchas generaciones. Cada fanático hizo su particular homenaje: hubo quienes compartieron imágenes o frases en redes sociales, otros escribieron en su memoria o explicaron a los jóvenes por qué el dolor compartido tras la partida del famoso.En las últimas horas se conoció que la nieta de Balá, Laura Gelfi, decidió homenajearlo con un detalle que llevará consigo por el resto de sus días. La mujer, quien se dedica a la cocina, compartió la manera que encontró, en medio de la tristeza, de inmortalizar a su abuelo.En diálogo con Teleshow, Gelfi contó: "En la tristeza dije '¿qué puedo hacer?' y se me ocurrió el tatuaje". También explicó por qué eligió ese diseño: "Simboliza mucho, siempre en las reuniones familiares él nos pedía que lo hiciéramos".La decisión no fue muy difícil, ya que según contó, ese gesto es la forma en que mayormente lo recuerda a su abuelo, podría haber elegido cualquier frase para homenajearlo.Es más, en el futuro a Laura le gustaría tatuarse la palabra "Ape", que es la forma en la que de niña lo llamaba al comediante haciendo referencia a su famosa frase "ea ea pepe".Laura, además de profesional gastronómica y sommelier, se dedica a ser animadora infantil, continuando así con el legado de Carlitos."Me malcría como casi todos los abuelos a sus nietos. Pero con la excepción que estar con él es reírse a cada segundo", había contado hace unos años. Ahora, su nieta lo recuerda con una marca imborrable en su piel: "Para siempre conmigo", escribió Laura.