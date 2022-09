Cinthia Fernández vive otro mal momento: “Me tiembla el cuerpo”

Luego del terrible susto que se llevó cuando Francesca, la menor de sus tres hijas contrajo una bacteria por la que pasó varios días internada en Punta Cana, la vida de Cinthia Fernández parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, el fin de semana pasado volvieron los problemas.Sucede que la pequeña volvió a enfermarse: fiebre, mocos y tos, típico de un cuadro viral de la época. El problema fue que el virus circuló por la casa y terminó afectando tanto a Cinthia como a su mamá, que es quien día a día la ayuda con las chicas. "Aquí estoy, hecha mier, , , por eso desaparecí. Me levanté, tenía trámites (por eso me pedí el día en la radio) y luego tenía que ir al canal. Cuando fui, me tuve que volver de lo mal que me sentía", detalló."Me tiembla el cuerpo y tengo tremenda gripe porque Fran, el sábado de noche, también la pasó mal. Me dormí abrazándola y poniéndole paño. y ¡zaz! cayó mamá también, obvio". Con resignación, sumó: "No pegamos una. Así que reposo por 48 horas".Por este motivo, la panelista se ausentará en sus trabajos esperando recuperarse lo antes posible.