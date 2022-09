Lali Espósito se refirió a su supuesto enojo por el final de La Voz Argentina

El final de la cuarta temporada de La Voz Argentina fue sorpresivo. Mientras en las redes sociales parecía que Ángela Navarro, la representante del equipo de Lali Espósito, se iba a convertir en la primera mujer en ganar el certamen en nuestro país, quien cosechó el 52,4% de los votos fue Yhosva Montoya, quien se llevó el premio mayor de la mano de Soledad Pastorutti.Y tras la definición, Estefanía Berardi aseguró que la protagonista de Sky Rojo había abandonado el estudio donde se grabó el reality conducido por Marley enojadísima.Minutos más tarde, la cuenta @MundoFamososOk compartió las declaraciones de Berardi en Twitter y señaló que se trataba de una noticia falsa.Y enseguida Lali dio su versión sobre su supuesto enojo. "Me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS (que si no la vieron la recomiendo). Pero después de reírme me preocupo pensar que haya gente que informe así.. Media pila, che", escribió la artista pop y confirmó que audio era de la película de Ariel Winograd que protagonizó junto a Martín Piroyansky en 2016.Mientras que Berardi salió a responder en la misma red social. "No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada", escribió la ex participante de Combate.