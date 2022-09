Yhosva Montoya fue el ganador de “La Voz Argentina”: video

En su cuarta temporada en Telefé y con Alejandro "Marley" Wiebe como conductor, el concurso musical "La Voz Argentina" se despidió con un nuevo ganador, el joven Yhosva Montoya que se impuso con su versión de "Piedra y Camino" de Atahualpa Yupanqui en una final reñida y resuelta con el voto del público, frente a Ángela Navarro y su versión en castellano de "Listen" de Beyonce.En su despedida, el programa ofreció una versión compacta y en un horario especial para dejarle el encendido en alto al nuevo producto de la señal "Quién es es la máscara?" con el el debut de Natalia Oreiro como conductora. secundada por Wanda Nara, Roberto Modavsky, Lizi Tagliani y Karina La Princesita.Luego de un compilado con algunos de los momentos más cómplices de esta última temporada, animado con el clásico de Queen "Don't Stop Me Now", la familia Montaner, con Evaluna y Camilo como invitados sorpresa, se reunió en el escenario para hacer una versión de “Amén” antes de la presentación de Montoya.El joven, quien hizo emocionar al jurado, en especial a La Sole que lo albergó durante este tiempo en su equipo, se brindó con una sentida y respetuosa versión de un clásico de Atahualpa Yupanqui: “Es digno de estar en la final. Lo ví espectacular y seguro como siempre. Gracias por traer esta versión, por traer a Atahualpa a este escenario”, lo felicitó.Minutos después, Lali aportó su despliegue escénico y apareció desde una moto para ponerle voz a “2 son 3” antes de que Ángela Navarro, integrante de su equipo, la dejara con la boca abierta con su versión de la banda sonora de la película “Dreamgirls” de Disney.“¿Qué vamos a hacer con vos? Votarte. Estás loca, hermana. Ya no hay palabras después de lo de ayer, de lo que hablamos en cámara y fuera de cámara, con todo lo que habías hecho y de todo tu recorrido. Siento que hoy le dijiste a la gente ‘yo quiero ganar este programa’. Hiciste una declaración de intenciones”, saludó a su participante favorita, finalmente ganadora de un millón de pesos por el segundo lugar.Es que fue el voto del público el que inclinó la balanza y terminó de definir una reñida final: “Lo cerca que están. 54,4 por ciento contra 47,6 por ciento. Quien ha ganado “La Voz Argentina” es Yhosva Montoya”, anunció Marley tras abrir el sobre entregado por la escribana pública.

Entre una lluvia de papelitos, el joven agradeció a su “familia y a toda la gente” que lo “apoyó” y agregó: “No lo puedo creer. Que Dios los bendiga a todos. Los quiero”, cerró, para luego fundirse en un abrazo con su competidora y celebrar el gran premio que le espera, dos millones de pesos y un contrato discográfico con Universal Music.El descenlace de esta edición del "reality" musical logró un rating promedio estimado en 16 puntos, de acuerdo a guarismos parciales entregados desde la cuenta de Twitter Real Time. (Télam)