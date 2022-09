Wanda Nara mostró sus curvas en un video e hizo un agradecimiento especial

Enfocada en su faceta empresarial y luego de abrir varios locales de su marca de cosméticos en Buenos Aires, Wanda Nara fue por más y llevó su emprendimiento a Miami, Estados Unidos. "Esos sueños que decís: 'Es tan imposible que ni soñando podés creerlo", manifestó en sus redes sociales. "Llegó después de mucho soñarlo, de mucho trabajo y de amor por esto y es inexplicable la emoción. Acá estamos después de tanto y gracias al éxito en mi país", agregó.Y en un posteo donde modeló sus trajes de baño expresó: “En Miami pasó de todo”.Aunque pensaba que solo estaría acompañada por su hermana Zaira, Mauro Icardi la sorprendió junto a Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común, para estar presentes en su lanzamiento. La estadía en la "ciudad del sol" fue corta, pero no por eso menos significativa. La rubia compartió un mensaje de agradecimiento para sus familiares."Mi familia me dio la sorpresa más sorpresa y hermosa del mundo. 5 am dormía con Zaira cuando de repente entran a nuestra habitación a despertarnos con un: '¡Sorpresaaaaaaaa!'. Llegaron a Miami para acompañarme en un viaje que nunca olvidaré. Mi marca y mi sueño, no podía estar mejor acompañada", escribió la mediática y aclaró que Valentino, Benedicto y Constantino, los varones que tuvo con Maxi López, no estuvieron presentes porque tenían compromisos como futbolistas en París."El mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos es el de luchar por nuestros sueños", concluyó Wanda, junto a un álbum de fotos en el que compiló las mejores fotos de su viaje. Por otra parte, en diálogo con Lucía Ugarte, la rubia reconoció que le gustaría instalarse en Estados Unidos, teniendo en cuenta la situación que su marido atraviesa en el Paris Saint-Germain. "Nos gusta mucho... Estuvimos hablando y nos imaginamos un futuro de un tiempito de vivir acá en Miami, toda la familia", reconoció y aseguró que Inter Miami es un buen equipo para el rosarino.Y a pesar de que maneja la carrera de Icardi en paralelo con sus proyectos personales, Nara aseguró que no quiere mezclar sus carreras. "París creo que va a ser uno de los últimos destinos donde abramos porque después de abrir acá en Estados Unidos abrimos en Italia porque él ahora ya no está jugando allá así que la idea es ir de a poquito viendo nuevos destinos e ir abriendo por todo el mundo", explicó en referencia a sus locales.