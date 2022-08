Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi

Después de meses de rumores, y con el antecedente del recordado escándalo que involucró a la China Suárez, Wanda Nara confirmó que le pidió el divorcio a Mauro Icardi en un audio que se filtró.En LAM, Ángel de Brito puso al aire un audio que Wanda le habría enviado a la mujer uruguaya cuyo reclamo monetario se viralizó este miércoles, en medio de la visita de la empresaria a Argentina, donde llegó para la apertura de un nuevo local de su línea de cosméticos.“Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, le dice Wanda a su empleada en el audio.“Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, dice la inconfundible voz de Wanda Nara en otro momento del audio, confirmando así que su relación con el delantero del Paris Saint-Germain no va más.A su llegada a Buenos Aires, Wanda se mostró muy sombría respecto a la visita que hizo en diciembre, lo que reforzó los rumores que se venían barajando desde hace semanas, cuando ella se mostró muy divertida en Ibiza junto a Zaira.