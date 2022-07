Videos: mostró cómo se vestía y su figura en el espejo acaparó la atención

La modelo Maypi Delgado volvió a sorprender a sus seguidores con una serie de videos “desde cero”. Estas propuestas que viene subiendo la morocha consisten en mostrar cómo se viste y combina sus looks, y causan sensación en su perfil.En uno de ellos apareció con un conjunto de ropa interior negro con encaje, y se fue vistiendo: primero, un top polera, luego un enterito de jean, y por último medias y borcegos.“¿Son de usar jeans grandes para que les quede bajo? Me encantó esta opción”, señaló en otro posteo, al tiempo que reveló: “Dos talles más q el mío y queda”.Finalmente, mientras la ropa interior acaparaba la atención en el reflejo del espejo, la morocha hizo unos cambios de looks y consultó a sus fans acerca de cuál les gustaba más.