Derecho al olvido: "La Corte me vuelve a poner como víctima", dijo Denegri

Luego de que la Corte Suprema revocara por unanimidad el pedido de Natalia Denegri de "derecho al olvido", la productora televisiva consideró que la Justicia la "vuelve a poner en lugar de víctima."Esperaba otro fallo de la Corte y poder cicatrizar esa herida. La corte me vuelve a poner en el lugar de víctima", lamentó.Además, señaló que fue por su "honor" y "nunca contra de la libertad de expresión"."Nunca pedí que se borrara nada del pasado, sino que se desvinculen los links donde había peleas violentas entre mujeres, entre menores de edad, como fue mi caso", señaló en dialogó con Baby Etchecopar y el equipo de "Baby en el medio" (lunes a viernes de 12 a 15 por Radio Rivadavia).Y aseguró que estas imágenes que datan de la década del 90 la afectan en su vida actual. "Por la manipulación de los algoritmos, aparecen siempre en las búsquedas de Google como primeros resultados y que afectan a nivel familiar a mis hijos, por el tema del bullying en los Estados Unidos. Fui por el tema del honor y me salieron con un fallo de la libertad de expresión", agregó.Por lo pronto, en las próximas horas tiene planeado leer con tranquilidad el fallo junto a sus abogados para poder definir cómo continuarán. "Creo que vamos a apelar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No respetaron los derechos de los niños ni las convenciones internacionales. Es una vergüenza el fallo", declaró con vehemencia. Además explicó que nunca "buscó ser famosa"."Me metieron en una trampa, una emboscada y fui víctima", aseveró sobre los motivos por los que tomó relevancia pública con el Caso Coppola."Fui víctima de un juez federal que quedó preso y yo era menor de edad", sumó.Radicada hace varios años en Estados Unidos, donde formó una familia con Daniel Rodríguez, con quien tuvo a sus hijos Nicole y Axel, desarrolló una extensa carrera en la industria del entretenimiento. Sin embargo, asegura que las imágenes de su pasado mediático le juegan en contra. "Todo lo bueno que yo hago acá queda opacado porque cuando me googleás te aparecen cosas del pasado que no le importan a nadie", precisó. Y enfatizó: "Esperaba otro fallo de la corte y poder cicatrizar esa herida. La corte me vuelve a poner en el lugar de víctima".