“Como a mí me gusta”: Tamara Báez mostró su nuevo retoque estético

Durante los últimos días, Tamara Báez no dejó de ser el centro de atención en todos los medios de comunicación. Junto a su pareja, L-Gante, decidieron viajar por Europa y disfrutar de unas vacaciones con su pequeña hija.En las últimas horas, la joven compartió un gran cambio en su aspecto. Tamara se sometió a una transformación estética: se puso ácido hialurónico en los labios y el volumen de los mismos dio mucho de qué hablar.En su cuenta personal de Instagram compartió una foto con su médica de confianza, la cual se encargó de todo el procedimiento: “Te extrañaba. Gracias por hacerme sentir tan cómoda y dejarme como a mí me gusta”, escribió.La mediática ya anticipó que se encuentra en un momento de grandes cambios físicos y adelantó que la próxima intervención será un aumento mamario. Pero eso no es todo, además sumó que se pondrá ortodoncia, se aplicará sus tan conocidas pestañas y no podemos pasar por alto, las polémicas uñas, de las que tanto se habló, publica La100radios.