Tras su error ortográfico, Silvina Luna se mostró “al rojo vivo”

Con la llegada de una plataforma para adultos, varias famosas vieron una oportunidad para generar ingresos extra. Una de las pioneras en hacerlo es Silvina Luna, quien lleva un tiempito vendiendo sus fotos y videos más “hot”.Lo llamativo es que no lo hace en pesos, sino que cobra en dólares cada uno de sus contenidos tan codiciados. Sin embargo, ahora lo que llamó la atención de los usuarios no fue el precio, sino un detalle relacionado con un error de ortografía. El escándalo fue tal que en las redes sociales estallaron los comentarios.Las personas que quieran ver a Silvina Luna en un momento íntimo, mostrando su costado más erótico, tienen que pagar 15 dólares. En su momento, anunció su llegada a este sitio con un mensaje en el que invitaba a los seguidores: “Nos vemos en una plataforma para creadores de contenido donde podés subir cosas que otras redes te censuran”.Ahora, la modelo quiso compartir una foto en una bikini que deja al desnudo sus curvas, pero lo que hizo estallar a sus suscriptores fue el mensaje con el que la vendió. “‘Mayita’ enteriza para el veranito. ¿Te va?”, puso sin tener en cuenta que la prenda se escribe “malla” o, en su diminutivo, “mallita”.Esta no es la única fuente de ingresos de la modelo. Ahora se encuentra en “El Hotel de los Famosos”, donde le va bien compitiendo contra sus compañeros. Pero para la producción del reality show, su participación no es nada barata. Si bien cobra- en este caso- en pesos, su estadía cuesta nada menos que un millón y medio.Y en las últimas horas se mostró al “rojo vivo” y en un intento por hacer aún más redituable el negocio, invitó a sus fans a suscribirse: “Si hay foto hay video”, afirmó.