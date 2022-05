Murió la actriz Mabel Pessen: hizo cine, teatro y televisión

La Asociación Argentina de Actores anunció el 16 de mayo la triste noticia de la muerte de la actriz Mabel Pessen. La intérprete, con más de 50 años de carrera en cine, teatro y televisión, tenía 85 años de edad.“Con enorme tristeza despedimos a nuestra compañera y ex dirigente de esta Asociación, la actriz Mabel Pessen. Llevó adelante una importante trayectoria artística en televisión, cine y teatro. Abrazamos a sus seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento”, escribieron desde la cuenta oficial de Twitter de Actores.Nació y vivió hasta en el barrio de Barracas y de su niñez recuerda con mucho cariño el amor de su abuela. Ya desde muy chica comenzó a recitar textos clásicos y actuar en el colegio. Inició su carrera artística en 1962 en el ciclo televisivo Señoritas alumnas de Abel Santa Cruz y de allí en adelante participó de innumerables cantidad novelas y unitarios.Estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 1963. Desde 1996 hasta el año 2000 fue dirigente de la Secretaría Mutual durante las presidencias de Pepe Novoa y Jorge Rivera López. En los últimos años era una activa integrante del Centro Osvaldo Miranda de adultos mayores del sindicato.Durante sus más de 50 años de carrera hizo cine, teatro y televisión. Trabajó con los directores más importantes de la Argentina: Doria, Stivel, Migré y más. En 2013 le otorgaron el premio Podestá a su trayectoria teatral.A pesar de que su padre no estaba contento con la idea de que Mabel sea actriz, su deseo era tan fuerte que siguió adelante en busco de su sueño. A los 19 años conoció a su primer gran amor con quien se casó y tuvo a su único hijo: Julián. A los diez años de matrimonio su marido falleció.En una entrevista que dio hace un tiempo atrás, la artista contó que tenía dos nietos que la amaban con devoción. Sin embargo, luego de que falleció su segundo marido, la soledad era una situación muy difícil de sobrellevar. “Ya no tengo con quien pelear”, decía en esa oportunidad.Su extensa labor televisiva incluye recordados programas como Rincón de luz, Casados con hijos, Se dice amor, Floricienta, ShowMatch, Los simuladores, Una voz en el teléfono, La extraña dama, Pobre Diabla, Estrellita, esa pobre campesina, Buenos vecinos, Dos a quererse, Naranja y media, Aquí no hay quien viva, entre muchos otros.En su filmografía se encuentran los títulos Bora Bora, El abismo, Los gatos, Un gaucho con plata, Sucedió en el internado, Mala época, Tango, Cuatro de copas, Evita de Alan Parker, Al fin mi vida, entre otros.En las redes sociales, tras conocerse la noticia de su deceso, sus colegas le dejaron conmovedores mensajes para despedirla. Héctor Fernández Rubio escribió: “Partió mi querida amiga y colega. Bella persona y gran actriz. Dios ilumine su alma bella. ¡Adiós mi grodita genia!”. En tanto, el actor Alejo García Pinto manifestó: “Adiós a esa sonrisa permanente. Buen viaje hermosa Mabel”.