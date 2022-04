La revelación de Nazarena Vélez acerca de sus inclinaciones sexuales

Nazarena Vélez es una de las figuras más desinhibidas de la farándula argentina y así lo demuestra tanto en sus trabajos como en sus redes sociales. Como panelista de “LAM” no temió en confesar cuánto dinero recibió de una revista para posar desnuda y ahora redobló la apuesta y habló de su sexualidad.La productora teatral se encuentra en pareja estable con Santiago Caamaño, quien incluso sueña con casarse, pero recordó su experiencia durante la juventud. Todo comenzó cuando Nazarena habilitó la opción de recibir preguntas de sus seguidores en su perfil, y uno de ellos preguntó: “¿Es verdad que sos bisexual? ¿Estuviste con una mina?”.Sin pelos en la lengua y sin importarle el qué dirán, la actriz soltó: “Yo creo que sí, soy bisexual. A ver, salí con dos chicas, chapé”. Luego profundizó: “Sexo nunca tuve”.También se refirió a la edad en la que ocurrieron esas dos relaciones y detalló que “una vez fue a los veintipico y otra a los treinti”. Finalmente confesó: “Asique, sí. Yo creo que soy bisexual”.En el pasado, la artista de 47 años también se había referido a su gusto por las mujeres y contó: “A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas; y me pasa desde muy chiquita”. También aseguró que se considera “heterosexual para la sociedad, pero particularmente bisexual” debido a las dos experiencias que tuvo con chicas.Osada como de costumbre, Nazarena aprovechó su escapada a Concepción del Uruguay en Entre Ríos durante el fin de semana largo por Pascuas para protagonizar una fogosa producción de fotos sobre la cama. La exvedette posó sin ropa y solo tapada con una toalla y aseguró locuaz: “Vida de Hotel”.