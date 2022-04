Por falta de público, Nazarena Vélez canceló función en un teatro entrerriano

Foto 1/2 Foto 2/2

Este domingo, Nazarena Vélez tenía previsto presentarse en la ciudad de Gualeguaychú con su espectáculo “Me enamoré de vos”, que protagoniza junto a su pareja, Santiago Caamaño.



Sin embargo, la actriz decidió suspender la función en esa ciudad, ante las pocas entradas vendidas y en sus historias en Instagram, se disculpó con los espectadores y explicó por qué debió levantar la presentación de la obra.



“Ya estoy en casa, me fui de Gualeguaychú, que está muy lindo. Me arrepiento de no haber hecho la obra. Fuimos a La Paz y Concepción del Uruguay y nos fue bien. En Gualeguaychú, sacando las cuentas nos dimos cuenta que había muy poca gente, al principio tenía 10 entradas y después a lo último se empezaron a juntar y eran 40 o 50; pero lo que tenía que aportar para hacer la función me hacía perder plata. Y yo no soy una mina que tenga guita, no puedo perder plata. Pero me arrepiento un montón, porque yo como productora tengo que arriesgarme. Algunas veces se gana y otras se pierde” relató la artista.



Vélez expresó su arrepentimiento al señalar que hay muchas mujeres, sobre todo mayores, que la siguen y se acercaron para saludarla, pero no pudieron disfrutar del espectáculo. Y advirtió que “después de la pandemia el teatro quedó muy golpeado. Estoy muy arrepentida de la decisión que tome”, finalizó la actriz.