En pijama y sin remera, acaparó la atención durante el fin de semana

Los cambios de look de Ivana Nadal vienen dando de qué hablar en las redes sociales, con su flequillo y su sonrisa logra conquistar todos los corazones rojos de la red social.En esta ocasión se mostró con un look de entrecasa, luciendo un pantalón de pijama con dibujos del Pato Luca y sin remera. La respuesta de sus admiradores fue instantánea.Días pasados la morocha indicó que “quizás muchos no lo sepan, pero mi despertar espiritual empezó a partir de mi cuerpo, de mi envase que contiene mi Ser. Que flash eh. Pero les juro qué hay tanto que nos revela nuestro cuerpo y no queremos escuchar.”