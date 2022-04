Desde el baño, reveló que su despertar espiritual “empezó a partir de mi envase”

Ivana Nadal se llevó todos los elogios al compartir dos postales desde el baño y con ropa interior. Habló de su cuerpo y cómo fue que decidió cambiar su estilo de vida que adoptó en plena pandemia.La modelo se encuentra de viaje por Mendoza y aprovechó la ocasión para hablar de su “despertar espiritual” y reflexionó: “Empezó a partir de mi cuerpo, de mi envase, del traje que contiene mi ser. Les juro que hay tanto que nos revela nuestro cuerpo y no queremos escuchar.”“Hablo de amarte, pero de verdad eh. Incondicionalmente, entendiéndote único. Dejando de lado la víctima que te impuso la sociedad, tu familia, el colegio o la religión. Hablo de mirarte por fuera y reconocerte por dentro”, explicó la morochaEn su reflexión, continuó: “Si pudiese explicar en palabras todo lo que cambió y cambia mi vida a cada instante, lo haría. Pero es imposible. Solo puedo decirte que te animes a cambiar. A elegirte. A amarte. A experimentar desde tu propia realidad, que es única e incomparable. Que te animes a vivir. Que dejes morir todo eso que no te hace bien. Que pierdas el miedo a la transformación. Te dijeron que se llamaba muerte y que ahí todo terminaba. Pero no, morimos segundo a segundo, nuestras caretas van cayendo, vamos viendo más claro y solo logramos transformarnos. No hay final. No sufras, es elección. Elegí disfrutar”.