Naza Di Serio se sinceró sobre una situación que vivió en la infancia

Naza Di Serio sorprendió al revelar que cuando era chica recibía la comida que le sobraba a las panaderías, antes de que las desecharan.En el programa televisivo “Mediodía Noticias”, la locutora de 29 años estaba hablando sobre cómo se las ingenia la gente para poder ahorrar dinero. Un usuario de las redes sociales envió un mensaje a la cuenta del programa y contó que caminaba, buscaba precios y, además, a veces juntaba lo que tiran en las verdulerías. Al leer esto, Naza confesó: "Sabés otra cosa que se hace y de hecho, no me da vergüenza decirlo, cuando era chica lo hemos hecho con mi mamá, es ir a las panaderías cuando cierran, y empiezan a dar el pan, las facturas, las cosas que no pueden vender al otro día porque ya no es más fresco".Si bien actualmente Naza Di Serio triunfa en el mundo de los medios y la comunicación, siempre luchó para obtener su lugar. En una reciente entrevista con Clarín, la locutora habló a corazón abierto sobre su infancia y adolescencia y contó que no le fue fácil llegar hasta donde está hoy."Todo nos costó mucho. Mi mamá laburó toda la vida para darme lo mejor que podía. Hacía changas, limpiaba casas por hora. Después, en un momento, nos pusimos a vender juntas sahumerios por la calle", recordó sobre cuando tenía 12 años. "Mi mamá siempre priorizó mi estudio. Además, yo comía en el comedor de la escuela porque no había plata en casa. Siempre vi a mi mamá remándola un montón. Vivíamos en una casa normal, sin lujos. Las vecinas me pasaban útiles y ropa que no usaban", aseguró."Y tuve la suerte de hacer un bolo en Chiquititas a los 5 años. Me encantaba el programa. Estudiaba teatro y me empezó a representar Ana Pechmann. Pero en un momento se empezó a complicar. Era duro ir de casting en casting. No sólo por el viaje, si no que no era elegida y era muy frustrante. Así que paré con eso", se lamentó y agregó: "Encima en el cole no encajaba. En los recreos me la pasaba estudiando textos o algún guión y siempre estaba sola. No sé si es bullying la palabra, pero mis compañeras me hacían vacío. Hasta que en taekwondo conocí a Yanina, la que es hoy una de mis mejores amigas. La cosa es que me cambié a su curso en la escuela y ahí conocí a Muni, otra gran amiga".Naza llegó al mundo de los medios cuando estaba terminando la carrera de locutora en ISEC. En esa época hizo radio y tiempo después llegó a la televisión: "Siempre quise trabajar en El Trece porque me gustaba el canal, me entretenía. Iba a la puerta y le dejaba el currículo a los de seguridad. Re pesada. Y a la par, empecé a mandar por linkedIn (red social para buscar empleo) a todos los que trabajaban en Artear"."Hasta que un día me respondió (Ricardo) Ravanelli, productor general de noticias, que hoy es Director de Noticias. Me comentó que había un lugar para dar el pronóstico del tiempo en Arriba Argentinos. Me acuerdo que le dije: 'No sé cuál es el este y el oeste. No sé nada, pero si hay que hacerlo, estudio y lo hago'. Y así empecé. Era el 2016. Entraba a las 5 y media de la mañana", recordó.