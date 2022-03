Lizy Tagliani posó frente al espejo: “Esta mujer soy yo y así es mi baño”

Lizy Tagliani mantiene un vínculo de constante con quienes la siguen en sus redes sociales. A través del humor y la buena onda que la caracterizan, la actriz y conductora está a punto de llegar a los seis millones de seguidores en Instagram.En las últimas horas, la conductora televisiva se valió de esa plataforma para compartir una imagen en la que aparece con un conjunto de ropa interior rojo. La foto fue sacada por ella misma contra el espejo de un baño de su casa y vino con una profunda reflexión por parte de la influencer.“Me faltaba una foto en el baño ja ja ja. Esta mujer soy yo y así es mi baño. Cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar. En mi cuerpo hay de todo pero lo que más abundan son valores y sentimientos. Soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo. Los quiero”, escribió.