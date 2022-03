Oriana Sabatini anunció la llegada de un nuevo tema con una impactante foto

Oriana Sabatini se prepara para el lanzamiento de una nueva canción, y aunque no dio detalles, compartió una fotografía en adelanto a lo que se viene con la que llamó la atención de sus 5.6 millones de seguidores en Instagram.En transparencias y cubierta de sangre, la actriz y cantante posó de perfil frente a la cámara y escribió: “Dice que me quiere, pero no me quiere // abril”.La imagen logró captar a sus fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar. “Qué emoción”, “Hermosa”, “Pará flaca que estoy llegando al Lolla, me va a dar algo”, “Siii, volvió la queen”, entre otros.Sin embargo, eso no fue todo. También varios famosos le respondieron. “Oriiiiiianaaaaaa”, le dijo su madre, Catherine Fulop, “Ya me encanta”, le contestó el coach Mati Napp, “Se rompió todo”, expresó Flor Jazmín Peña, fueron solo algunos.