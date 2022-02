Flavia Palmiero posó muy sexy en la playa y arengó: “Subite a la ola”

Tras su paso por MasterChef Celebrity, Flavia Palmiero está alejada de los medios pero no por eso deja de ser tendencia con cada posteo que hace.Tras pasar Navidad y Año Nuevo en Argentina, el pasado 7 de enero la ex conductora de “La ola está de Fiesta” viajó a Miami para disfrutar de sus vacaciones junto a su pareja Luis Scalella, y Yuly, su madre.Durante los últimos días, la artista de 55 años deleitó a sus seguidores con una serie de fotos muy jugadas en las playas de Florida, Estados Unidos.Pero no es sólo modelaje, sino que Palmiero se encuentra promocionando la temporada 2022 de sus trajes de baño. “La colección fue un éxito, trabajé muchísimo y ya estoy súper avanzada en las nuevas prendas -calzas y ropa deportiva- para el próximo otoño”, aseguró la actriz tiempo atrás.Con una bikini plateada de su autoría, “Flavia Palmiero Collection”, posó con unos enormes lentes de sol y el pelo sobre la cara.“1. 2. 3. Avanza y Subite a la ola”, escribió en el posteo la actriz.